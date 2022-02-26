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Звезды26 февраля 2022 14:16

Фанаты группы Imagine Dragons не могут вернуть деньги за отмененный концерт в Петербурге

Люди потеряли несколько тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербургские фанаты Imagine Dragons жалуются, что не могут вернуть деньги за отмененный концерт.

Петербургские фанаты Imagine Dragons жалуются, что не могут вернуть деньги за отмененный концерт.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские фанаты известной музыкальной группы Imagine Dragons массово жалуются на то, что не могут вернуть деньги за отмененный концерт. В Северной столице мероприятие должно было пройти 7 июня 2022 года. Однако музыканты решили бойкотировать концерты в России и Украине из-за военной спецоперации. Однако вернуть деньги получается не у всех фанатов.

- Заплатила 12 тысяч рублей за билеты. Для меня это немаленькие дети, – рассказывает читательница «КП-Петербург». – Новость об отмене концерта не удивила, далее я заполнила заявку на возврат. И что мы имеем? Билетный оператор пишет, что «возврат билета для этого события запрещен». Огонь!

Некоторые билетные операторы напугали поклонников группы. Фото: предоставлено "КП"

Некоторые билетные операторы напугали поклонников группы. Фото: предоставлено "КП"

Судя по комментариям фанатского сообщества поклонников Imagine Dragons во «Вконтакте», проблема далеко не единична. Правда, некоторые люди просят не торопиться с выводами и обращаться в техподдержку.