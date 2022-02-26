Фанаты группы Imagine Dragons не могут вернуть деньги за отмененный концерт в Петербурге

Петербургские фанаты Imagine Dragons жалуются, что не могут вернуть деньги за отмененный концерт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские фанаты известной музыкальной группы Imagine Dragons массово жалуются на то, что не могут вернуть деньги за отмененный концерт. В Северной столице мероприятие должно было пройти 7 июня 2022 года. Однако музыканты решили бойкотировать концерты в России и Украине из-за военной спецоперации. Однако вернуть деньги получается не у всех фанатов.

- Заплатила 12 тысяч рублей за билеты. Для меня это немаленькие дети, – рассказывает читательница «КП-Петербург». – Новость об отмене концерта не удивила, далее я заполнила заявку на возврат. И что мы имеем? Билетный оператор пишет, что «возврат билета для этого события запрещен». Огонь!

Некоторые билетные операторы напугали поклонников группы. Фото: предоставлено "КП"

Судя по комментариям фанатского сообщества поклонников Imagine Dragons во «Вконтакте», проблема далеко не единична. Правда, некоторые люди просят не торопиться с выводами и обращаться в техподдержку.