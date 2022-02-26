Жители Петербурга жалуются на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay начали давать сбой в Петербурге.

Жители Петербурга начали жаловаться на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay. Напомним, с этими мобильными платежными системами больше «не дружат» попавшие под санкции некоторые банки. В частности, читательница «КП-Петербург» Ирина, обладатель карты ВТБ, столкнулась с тем, что не смогла заплатить за продукты в магазинах.

- «Храню» карту в смартфоне, чтобы с собой не носить. И вот, 26-го числа я и другие покупатели не могли оплатить покупки в «Магните» через Apple Pay. Одна из тетушек сказала, что даже в захудалой «разливушке» такая же проблема. Следом я пошла в «Перекресток», там мне вновь не удалось оплатить продукты через Apple Pay, - рассказывает петербурженка Ирина.

Некоторые пользователи Apple Pay и Google Pay из редакции «КП-Петербург», к слову, с проблемой оплаты пока не сталкивались.