В Ленобласти пенсионер получил тяжелые травмы из-за домашней клизмы

Клизма чуть не убила пенсионера в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти пенсионер чуть не погиб из-за домашней клизмы. Процедуру взялась делать его возлюбленная. Вот только женщина использовала... шприц. Теперь в действиях горе-медсестры усматривают признаки уголовного преступления. Подробности истории «КП-Петербург» узнала от источника в правоохранительных органах.

- В полицию поступила телефонограмма из Лодейнопольской больницы. Там врачи диагностировали у пострадавшего пенсионера перитонит толстой кишки. Оказалось, что до госпитализации ему сделала клизму сожительница, только профильного образования у нее нет. Медики установили, что повреждения внутренних органов являются опасными для жизни, это тяжелые травмы, - уточняет источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Полиция проводит проверку по факту опасной домашней процедуры. Однако пенсионер, судя по всему, не собирается писать заявление на любимую.