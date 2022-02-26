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Происшествия26 февраля 2022 16:16

В Ленобласти пенсионер получил тяжелые травмы из-за домашней клизмы

Процедуру мужчине взялась делать возлюбленная, но что-то пошло не так
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Клизма чуть не убила пенсионера в Ленобласти.

Клизма чуть не убила пенсионера в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти пенсионер чуть не погиб из-за домашней клизмы. Процедуру взялась делать его возлюбленная. Вот только женщина использовала... шприц. Теперь в действиях горе-медсестры усматривают признаки уголовного преступления. Подробности истории «КП-Петербург» узнала от источника в правоохранительных органах.

- В полицию поступила телефонограмма из Лодейнопольской больницы. Там врачи диагностировали у пострадавшего пенсионера перитонит толстой кишки. Оказалось, что до госпитализации ему сделала клизму сожительница, только профильного образования у нее нет. Медики установили, что повреждения внутренних органов являются опасными для жизни, это тяжелые травмы, - уточняет источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Полиция проводит проверку по факту опасной домашней процедуры. Однако пенсионер, судя по всему, не собирается писать заявление на любимую.