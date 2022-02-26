В Петербурге учительница не дала незнакомцу забрать девочку из школы

В Петербурге бдительная учительница не отдала ученицу незнакомому мужчине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге бдительная учительница не дала незнакомцу забрать маленькую девочку из школы. Все произошло в одном из учебных заведений на Серебристом бульваре в Приморском районе. Как сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, неизвестный мужчина хотел прикинуться родственником школьницы, но педагог предварительно позвонила бабушке девочки. И не зря.

- После этого случая пенсионерка сообщила о подозрительном поведении мужчины в полицию. По ее словам, их семью не первый раз преследует этот незнакомец. Проверкой происшествия занимается 86-й отдел полиции, личность мужчины устанавливают, - передает источник «КП-Петербург».