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Происшествия26 февраля 2022 17:45

В Петербурге учительница не дала незнакомцу забрать девочку из школы

По словам бабушки школьницы, некий мужчина не первый раз преследует их семью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге бдительная учительница не отдала ученицу незнакомому мужчине.

В Петербурге бдительная учительница не отдала ученицу незнакомому мужчине.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге бдительная учительница не дала незнакомцу забрать маленькую девочку из школы. Все произошло в одном из учебных заведений на Серебристом бульваре в Приморском районе. Как сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, неизвестный мужчина хотел прикинуться родственником школьницы, но педагог предварительно позвонила бабушке девочки. И не зря.

- После этого случая пенсионерка сообщила о подозрительном поведении мужчины в полицию. По ее словам, их семью не первый раз преследует этот незнакомец. Проверкой происшествия занимается 86-й отдел полиции, личность мужчины устанавливают, - передает источник «КП-Петербург».