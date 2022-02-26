Выросла стоимость проезда на участках платной трассы М-11 в Петербурге

На участках М-11 в Петербурге повысили тарифы на проезд. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Автодор» объявил об увеличении стоимости проезда по некоторым участкам трассы М-11 «Нева», пролегающих через Петербург. Тарифы изменились с 25 февраля, в компании называют это ежегодной индексацией платы на уровень инфляции. В частности, Из Петербурга будет дороже уехать по скоростной дороге в Тверь – на 140-150 рублей.

- Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Петербурга, протяженностью 564 километра, увеличится на 170-180 рублей в зависимости от дня недели, - отмечают в пресс-службе «Автодора».

По-прежнему автолюбители могут экономить до 15% от итогового тарифа, если приобретут транспондер. В обслуживающей компании подчеркивают, что деньги от водителей в первую очередь идут на содержание платной трассы.