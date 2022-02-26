Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 февраля 2022 19:05

Под Петербургом полиция накрыла нарколабораторию

Двое мужчин прятали свой нелегальный бизнес в деревне Борисово под Приозерском
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двух наркоторговцев задержали под Приозерском в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Двух наркоторговцев задержали под Приозерском в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция накрыла нарколабораторию в Приозерском районе Ленобласти. В дверь дома в деревне Борисово к двум нелегальным бизнесменам «постучались» в 4 утра в пятницу, 25 февраля. Мужчин задержали. Оказалось, что они производят амфетамин и готовятся его продать. С места изъяли 43 грамма запрещенного вещества. На месте было и всевозможное оборудование.

- Из нарколаборатории изъяли прекурсоры для производства психотропных веществ, химические реактивы, а также лабораторную посуду. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств», - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что наркоторговцам вскоре изберут меру пресечения. Мужчинам грозит ссылка в колонию на срок от 10 до 20 лет.