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Происшествия26 февраля 2022 19:38

Суды Петербурга стали назначать обязательные работы участникам незаконных акций протеста

Такое наказание получили те, кто митинговал в центре Петербурга в пятницу, 25 февраля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суды Петербурга вынесли решение по 251 административному делу, заведенному на участников второй несанкционированной акции протеста.

Суды Петербурга вынесли решение по 251 административному делу, заведенному на участников второй несанкционированной акции протеста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суды Петербурга вынесли решение по 251 административному делу, заведенному на участников второй незаконной акции протеста, прошедшей в пятницу, 25 февраля, в центре города. Впервые судьи начали наказывать митингующих обязательными работами – по 30, 40 и 60 часов. В остальном, все привычно – штрафы, аресты. Но производство минимум по двум «административкам» прекратили, задержанных отпустили на свободу без обязательств.

- Всего в суды поступило 262 материала, составленных по итогам 25 февраля, решения приняты по 251-му делу. Вернули составителям три протокола, отложили рассмотрение двух дел. Назначенные штрафы размером от 10 до 20 тысяч рублей, аресты – от 1 дня до 20 суток, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что суды продолжат работу и далее. Тем более, что в субботу прошла третья несанкционированная акция протеста.