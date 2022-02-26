Суды Петербурга стали назначать обязательные работы участникам незаконных акций протеста

Суды Петербурга вынесли решение по 251 административному делу, заведенному на участников второй несанкционированной акции протеста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суды Петербурга вынесли решение по 251 административному делу, заведенному на участников второй незаконной акции протеста, прошедшей в пятницу, 25 февраля, в центре города. Впервые судьи начали наказывать митингующих обязательными работами – по 30, 40 и 60 часов. В остальном, все привычно – штрафы, аресты. Но производство минимум по двум «административкам» прекратили, задержанных отпустили на свободу без обязательств.

- Всего в суды поступило 262 материала, составленных по итогам 25 февраля, решения приняты по 251-му делу. Вернули составителям три протокола, отложили рассмотрение двух дел. Назначенные штрафы размером от 10 до 20 тысяч рублей, аресты – от 1 дня до 20 суток, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что суды продолжат работу и далее. Тем более, что в субботу прошла третья несанкционированная акция протеста.