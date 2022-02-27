В Петербурге на следующей неделе будет тепло и сухо

В городе ожидается теплая погода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с приближением вечны установится теплая погода. При этом ждать сильных дождей в городе не стоит. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Смещаясь к юго-востоку, сегодня антициклон сохранит свою власть над погодой в Северной столице, - рассказал Михаил Леус. - При переменной облачности обойдется без осадков, и днем солнечные лучи будут активно прогревать остывшие за ночь воздушные массы.

Воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 1 градуса выше нуля, в области - до двух градусов. Ветер в городе ожидается юго-западный до 3-8 метров в секунду.

При этом новая неделя ожидается по-настоящему весенняя. В городе, по словам синоптика, будет тепло и сухо