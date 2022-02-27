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Общество27 февраля 2022 6:58

В Пулково отменили вылет 24 рейсов

Также в аэропорту массовые задержки вылетов
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
В Пулково отменяют рейсы

В Пулково отменяют рейсы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пулково в Санкт-Петербурге отменили вылет 24 рейсов. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта на 9:50 по московскому времени. Отмена затронула как внутренние рейсы, так и полеты в другие страны.

На данный момент отменены вылеты самолетов в: Ригу, Краснодар, Ростов-на-Дону, Франкфурт, Курск, Симферополь, Волгоград, Брянск, Варшаву, Геленджик, Анапу, Воронеж, Эйлат и Белгород.

Также в аэропорту массовые задержки вылетов. Среди задержек - вылеты в Шарм-Эль-Шейх, Анталью, Вену, Будапешт, Якутск и другие направления.