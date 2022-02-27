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Общество27 февраля 2022 7:31

Мошенники под предлогом инвестиций обманули пенсионерку в Петербурге на 4,5 миллиона рублей

Женщина хотела вложиться в акции энергетических компаний
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Полиция ищет мошенников

Полиция ищет мошенников

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге желание 67-летней пенсионерки поиграть в брокера обернулось для нее потерей денег. Женщине позвонили аферисты и предложили вложить деньги в акции энергетических компаний. Бабушка не сразу поняла, что говорит с мошенниками и перевела деньги.

- Неизвестные звонили пенсионерке в период с 28 ноября прошлого года по настоящее время, - делятся в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Женщину убедили перевести на различные счета 4 550 000 рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Силовики ищут преступников.