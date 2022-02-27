В Петербурге резко упало число новых заражений коронавирусом

Число новых заражений упало Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге резко упало число новых случаев заражения коронавирусом. Если на прошлой неделе число заражений держалось на уровне 17-18 тысяч, то сейчас это число стабильно ниже 10 тысяч. За последние сутки в городе заболели ковидом 6 442 человек. При этом госпитализировано в больницы - 218 заболевших.

- За последние сутки от коронавируса скончались в Петербурге 81 человек, - говорится в данных оперштаба.

Всего же в стране за сутки зафиксировали более 122 тысяч новых заражений коронавирусом.