Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 8:07

В Петербурге резко упало число новых заражений коронавирусом

За сутки в городе зафиксировали меньше 7,5 новых инфицирований
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Число новых заражений упало

Число новых заражений упало

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге резко упало число новых случаев заражения коронавирусом. Если на прошлой неделе число заражений держалось на уровне 17-18 тысяч, то сейчас это число стабильно ниже 10 тысяч. За последние сутки в городе заболели ковидом 6 442 человек. При этом госпитализировано в больницы - 218 заболевших.

- За последние сутки от коронавируса скончались в Петербурге 81 человек, - говорится в данных оперштаба.

Всего же в стране за сутки зафиксировали более 122 тысяч новых заражений коронавирусом.