В Петербурге перепрофилированные стационары больниц начали возвращаться к обычной работе

Госпиталь сворачивает койки Фото: правительство Петербурга

С 1 марта в Петербурге свернут 400 инфекционных коек в 7-ом павильоне Ленэкспо, а с 10 марта – еще 200 коек. Об этом заявили в городском правительстве. Также инфекционные койки в марте начнут сворачивать и в пансионате «Заря». С 1 и 2 марта там закрывают по 150 инфекционных коек.

- Также с 1 марта возвращаются в штатный режим работы 60 перепрофилированных коек в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова, - сообщают в правительстве.

Кроме того, с 5 марта к обычной работе постепенно переходит и больница Святого Георгия. Там планируют свернуть 200 инфекционных коек в основном корпусе. После этого в больнице снова станут принимать пациентов по основным профилям.

Еще 200 инфекционных коек с 8 марта вернутся в обычную работу в клинической больнице Святителя Луки. А с 10 марта свернут 420 коек в Городской больнице № 33.