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Происшествия27 февраля 2022 9:48

В Петербурге полуторагодовалая девочка умерла после высокой температуры

Эксперты устанавливают причину смерти малышки
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Приехавшие медики констатировали смерть

Приехавшие медики констатировали смерть

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге разбираются в смерти полуторагодовалой девочки, которая скончалась дома у отца в военном общежитии на Заневском проспекте. Семья у девочки полная. Ребенок приехала в Петербург из Дагестана с матерью. Здесь у нее проживает отец - военнослужащий.

У ребенка поднялась температура 25 февраля. Родители вызвали скорую помощь. Медики осмотрели малышку и уехали, после их приезда девочка уснула. 26 февраля у девочки поднялась температура до 40,9 градусов. Родители вновь вызвали скорую помощь, но приехавшие медики зафиксировали уже смерть ребенка.

- Труп девочки направлен в морг для установления причины смерти, - сообщил источник "КП-Петербург".