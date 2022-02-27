Жители Петербурга пожаловались на рост цен в магазинах

Бананы резко выросли в цене Фото: Петр КИБЕР

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на резкий рост цен в продуктовых магазинах города. Читатель "КП-Петербург" рассказал, что пришел купить бананы и заметил, что их цена резко прыгнула вверх.

- Обычные бананы теперь называют "органик", - рассказал читатель "КП-Петербург". - Видимо, чтобы оправдать цену в сотню рублей за килограмм. Неделю назад они стоили 80 рублей. Работник магазина мне прокомментировала происходящее так: "Я только на смену вышла и понять не могу, что творится".

Читатель "КП-Петербург" также пояснил, что заметил странности не только в продуктовом магазине. Так, в одном из обувных ему заявили, что все ценники стали недействительны, потому что идет "переоценка".