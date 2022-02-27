В Петербурге кольцевую ветку метро планируют построить к 2045 году

Схема развития метро Петербурга Фото: КРТИ

В Санкт-Петербурге намерены ускорить темпы развития метро. Об этом заявил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Так, например, к 2030 году должны построить 21 новую станцию метро. При этом первые три - «Путиловская», «Юго-Западная» и «Горный институт» (Лахтинско-Правобережная линия) откроются в 2024 году.

При этом самый грандиозный проект - кольцевая линия метро. Как следует из опубликованной карты развития метро, она появится в городе к 2045 году. Начнется она от станции "Лесна-2".

- В Санкт Петербурге будет работать 93 станции, а длина эксплуатируемых путей составит почти 160 километров», - заявил Андрей Левакин.