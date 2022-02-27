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Общество27 февраля 2022 11:49

Туристы из Петербурга не могут вылететь из Венгрии из-за санкций

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Рейсы отменены

Рейсы отменены

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристы из Санкт-Петербурга не могут вылететь в Россию из Венгрии после закрытия воздушного пространства странами ЕС и отмены рейсов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, сотрудник которой оказался среди пассажиров отмененных рейсов.

- Вылета из Венгрии в Москву и Санкт-Петербург в настоящий момент дожидаются порядка 400 человек, - сообщили в АТОР. - По усредненным оценкам количество организованных туристов среди них составляет порядка 20 процентов.

При этом венгерский перевозчик Wizz Air приостановил все рейсы в Россию и из России минимум до 1 марта.