Продавец в Ленобласти зарезала мужа и хранила его тело в пленке на веранде

Полиция задержала сожительницу погибшего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти полицейские разбираются в смерти 37-летнего жителя Всеволожского района. Труп мужчины нашли в доме в ТСН «Скандинавские Высоты». Тело мужчины нашли на полу веранды. Оно было обмотано пленкой и простыней, перевязано белой веревкой.

- У погибшего нашли колото-резаные ранения в области шеи и височной области головы, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Сейчас по подозрению в преступлении уже задержали сожительницу погибшего - 48-летнюю продавца продуктового магазина в Сертолово.

Полицейские изъяли пять ножей. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".