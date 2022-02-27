Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 14:59

В Петербурге потеплеет с приходом весны

Воздух 1 марта прогреется до 5 градусов выше нуля
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
В городе ожидается теплая погода

В городе ожидается теплая погода

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на следующей неделе в городе ожидается теплая погода. Так в понедельник, 28 февраля, ожидается умеренный ветер, ночью и утром на дорогах гололедица. Воздух при этом прогреется до 3 градусов вышел нуля.

- В первый день весны - 1 марта - в городе осадков не ожидается, - сообщают в Северо-Западном УГМС. - Воздух днем прогреется до 5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

2 марта, в среду, в городе также не ожидается дождей. Температура воздуха за окном при \том составит до 3 градусов тепла.