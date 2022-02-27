В Петербурге потеплеет с приходом весны

В городе ожидается теплая погода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на следующей неделе в городе ожидается теплая погода. Так в понедельник, 28 февраля, ожидается умеренный ветер, ночью и утром на дорогах гололедица. Воздух при этом прогреется до 3 градусов вышел нуля.

- В первый день весны - 1 марта - в городе осадков не ожидается, - сообщают в Северо-Западном УГМС. - Воздух днем прогреется до 5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

2 марта, в среду, в городе также не ожидается дождей. Температура воздуха за окном при \том составит до 3 градусов тепла.