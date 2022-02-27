Огромная очередь у банкомата в Петербурге попала на видео

Очередь к банкомату в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на 9-ой Советской улице люди заметили огромную очередь к банкомату. Клиенты банка выстроились в вереницу внутри отделения и на улице в ожидании возможности снять деньги.

Очередь у банкомата попала на видео. На снятых кадрах видно, как люди стоят на улице. Всего там выстроилась несколько десятков человек.

Причины такого столпотворения у одного банкомата неизвестно. Отметим, что у других банкоматов таких очередей в Петербурге не наблюдалось.

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