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Общество27 февраля 2022 16:41

В Петербурге у пассажиров могут возникнуть трудности с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay

Об этом сообщает комитет по транспорту
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Оплатить проезд лучше физической картой

Оплатить проезд лучше физической картой

Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Петербурга могут возникнуть трудности при оплате проезда в общественном транспорте с помощью систем Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Проблемы могут наблюдаться как на наземном транспорте, так и в метро Петербурга. Об этом сообщают в городском комитете по транспорту.

- Эти системы при оплате проезда в метрополитене и наземном транспорте могут быть недоступны, - сообщили в комитете.

В случае таких трудностей чиновники посоветовали оплачивать проезд с помощью пластиковой банковской карты или «Подорожником».