В Петербурге у пассажиров могут возникнуть трудности с оплатой проезда с помощью Apple Pay и Google Pay

Оплатить проезд лучше физической картой Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Петербурга могут возникнуть трудности при оплате проезда в общественном транспорте с помощью систем Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Проблемы могут наблюдаться как на наземном транспорте, так и в метро Петербурга. Об этом сообщают в городском комитете по транспорту.

- Эти системы при оплате проезда в метрополитене и наземном транспорте могут быть недоступны, - сообщили в комитете.

В случае таких трудностей чиновники посоветовали оплачивать проезд с помощью пластиковой банковской карты или «Подорожником».