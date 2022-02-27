В Ленобласти поймали педофила, напавшего на 9-летнего мальчика у продуктового магазина

Полиция задержала подозреваемого Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нападение произошло днем в поселке Новый Свет Гатчинского района Ленобласти. Возле магазина «Магнит» неизвестный напал на 9 мальчика, приспустил ему штаны и стал трогать. Родители ребенка обратились в полицию. И вскоре предполагаемого педофила задержали.

- Был задержан местный житель1974 года рождения, он не работает, ранее не был судим, - сообщил источник "КП-Петербург"

Сейчас мужчину уже поместили в ИВС. На него возбудили уголовное дело.