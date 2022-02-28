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Общество28 февраля 2022 4:49

Проверку систему оповещения в Петербурге перенесли на неопределенный срок

Сирены должны были завыть в городе 2 марта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Включать сирены 2 марта не будут.

Включать сирены 2 марта не будут.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга отменили проведение 2 марта ежегодной комплексной проверки систему оповещения. В этот день должны были завыть сирены, включиться громкоговорители, а по радио и ТВ - пройти речевое оповещение. Но этого не произойдет.

- «Городской мониторинговый центр» информирует о переносе ежегодной комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт Петербурга (РАСЦО), - сообщает пресс-служба городского Комитета по информатизации и связи.

Причины отмены включения сирен не уточняются. Кода именно теперь будут проверять систему оповещения, неизвестно. Дата перенесена на неопределенный срок: «о ней будет сообщено отдельно».