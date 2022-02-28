Послушник монастыря потерялся в лесу в Ленобласти

Монастырский работник заблудился в лесу. Фото: vk.com/acclo

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно нашли и вернули к людям работника-послушника монастыря, который заблудился в лесу и не смог сам найти дорогу назад к людям. ЧП произошло в минувшее воскресенье.

-Ночью 27 февраля работник монастыря Макарьевская пустынь заблудился в лесном массиве. Спасатели провели поисковые работы, обнаружили пострадавшего и доставили его в монастырь, - сообщает на своей странице ВКонтакте Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Сейчас с мужчиной все в порядке, его жизни ничего не угрожает.

А спасатели еще раз напоминают, что отправляясь на прогулку в лес, даже в знакомые места, надо хорошо одеваться, иметь с собой заряженный мобильный телефон, зажигалку или спички. А еще лучше компас, нож и запас еды-воды. Также стоит предупредить близких или знакомых, куда вы идете и когда планируете вернуться.