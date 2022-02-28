Сухо и тепло будет в Петербурге в последний день зимы

Петербург ждет прихода весны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последний день календарной зимы окажется в Петербурге теплым и, неожиданно, сухим. Осадков прогноз не обещает, а с неба будет периодически светить солнце. Спасибо за хорошую погоду надо сказать антициклону, вклинившемуся меж частых «мокрых» атлантических циклонов.

- Санкт-Петербург: сухо и тепло. В последний день календарной зимы основную роль в формировании условий погоды в Северной столице продолжит играть антициклон. Облаков в небе будет довольно много, но вероятность осадков минимальна, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение суток температура воздуха в городе составит +1…+3 градуса, по области будет от -1 до +4. Ветер западный умеренный, скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и останется на уровне в 774 мм ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 1 марта, также ожидается без осадков, станет еще чуть теплее.