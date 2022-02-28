Петербургская биржа будет проводить торги 28 февраля в ограниченном режиме

Торги на бирже идут в ограниченном режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская биржа объявила о режиме работы на понедельник, 28 февраля. Из-за нестабильности финансовой ситуации на рынках, торги будут проводиться в ограниченном режиме.

- С 07:00 по московскому времени открывается возможность подавать заявки и заключать договоры на основании указанных заявок, предметом которых являются все виды ценных бумаг, в следующих режимах торгов с указанием следующих кодов расчетов: T0,Т1; Т0Т1. Торги в остальных режимах приостановлены, - сообщает пресс-служба биржи.

В руководстве торговой площадки отмечают, что оставляют за собой право внести «экстренные изменения» в ход торгов при появлении экономических или политических новостей, которые могут оказать «критическое» влияние на финансовые рынки.