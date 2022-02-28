«Циклопа» продают в Петербурге через сайт объявлений

В Зеленогорске" продают "циклопа" - мотололяску С-1Л. Фото: "Авито".

Легендарную советскую мотоколяску С-1Л продают в Петербурге через сайт объявлений «Авито». Машинка Серпуховского мотозавода, предназначенная для инвалидов, ради экономии и простоты конструкции имела лишь одну фару, за что получила в народе прозвище «циклоп».

- Уникальная мотоколяска СМЗ С-1Л 1952-1954 года выпуска в оригинальной комплектации и отличном состоянии. Двухместный салон, одноцилиндровый мотоциклетный двигатель объемом 123 кубических сантиметра и барабанные задние тормоза, - говорится в объявлении.

Нынешние владельцы «инвалидки» отмечают, что этих машинок осталось в стране лишь несколько экземпляров. А в хорошем состоянии, и вовсе единицы: «особо ценится у коллекционеров».

За «циклопа» просят всего ничего - 750 тысяч рублей, то есть цену новой «Лады».

Судя по тому, что машину торгуют в Зеленогорске, есть вероятность, что мотоколяска продается из местного автомобильного музея.