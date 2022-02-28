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Происшествия28 февраля 2022 6:53

«Опель» перевернулся на улице Куйбышева утром 28 февраля

Видео инцидента сняли проезжавшие мимо водители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Опель" лег на крышу на улице Куйбышева. Фото: vk.com/spb_today

"Опель" лег на крышу на улице Куйбышева. Фото: vk.com/spb_today

Лежащий на крыше оранжевый «Опель» раскрасил яркими цветами будничность серого утра понедельника в Петербурге. Авария, предварительно с участием двух машин, произошла на улице Куйбышева.

- Куйбышева, 30. Водитель явно спешил. Есть и вторая машина, «Ауди», она лишь чуточку задета, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На момент съемки, на месте аварии ни машин скорой помощи, ни спасателей замечено не было. Лишь экипаж ДПС оформлял происшествие. Как именно водитель «Опеля» смог уложить машину на крышу, не уточняется. О состоянии пострадавших ничего не известно.