В переходе метро Выборгская обвалилась штукатурка

Штукатурка отвалилась в подземном переходе на "Выборгской". Фото: vk.com/spb_today

Недобрым получилось утро для пассажиров метро, пользующихся станцией «Выборгская». В подземном переходе, самом длинном вреди всех в городском метрополитене, на головы людям посыпалась штукатурка.

- Штукатурка обвалилась в переходе метро «Выборгская», - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным фото, от сырости отслоился слой цементной штукатурки на потолке и замазки на шве между плитами. Куски выпали достаточно крупные. При этом, часть из них болтается прямо на проходе, свисая с потолка.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

В пресс-службе метрополитена корреспонденту «КП-Петербург» сообщили, что о ситуации знают, но данный переход в их ведении не находится, им занимаются другие городские структуры.