Двухлетний ребенок отравился таблетками в Петербурге

В Петербурге двухлетнего ребенка госпитализировали с острым отравлением Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок отравился таблетками. Днем в воскресенье, 27 февраля 2022 года, из квартиры дома 62 по Комендантскому проспекту был госпитализирован в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии мальчик. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- У малыша диагностировано острое пероральное отравление двумя видами таблеток, - сообщил источник.

Как установила полиция, утром мальчик находится вместе с родителями в гостях у бабушки. И по недосмотру взрослых проглотил несколько таблеток лекарства. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Известно, что семья пострадавшего ребенка полная и благополучная. Мать 28-летняя женщина, не работает. Отцу 27 лет, он работает кладовщиком в интернет-магазине.