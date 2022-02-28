Мужчину задержали за изнасилование девочки в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки. Вечером 26 февраля 2022 года в правоохранительные органы обратилась женщина. Она сообщила о том, что неизвестный молодой человек надругался над ее 14-летней дочерью. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов женщины, в период с 25 по 26 февраля в неустановленном месте на территории Московского района неизвестный человек изнасиловал ее дочь, - рассказал источник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В десятом часу вечера 27 февраля у дома 50 по Краснопутиловской улице был задержан 23-летний мужчина. Выяснилось, что он надругался над девочкой в одной из квартир дома 8/4 по Пулковской улице.

Сейчас подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.