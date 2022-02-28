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Происшествия28 февраля 2022 7:54

Две станции метро, мост и ТЦ "заминировали" в Петербурге

Проверки проходили до семи часов вечера
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Две станции метро "заминировали" в Петербурге

Две станции метро "заминировали" в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ряд "минирований" прошел в Санкт-Петербурге. В течение дня 27 февраля 2022 года с неизвестных номеров в разные организации поступило четыре сообщения о минировании двух станций метро, автомобильного моста и одного торгового центра. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Были сообщения о том, что заминированы торговый центр "У Красного моста" на набережной реки Мойки, станции метро "Академическая" и "Чернышевская", а также автодорожный мост Ломоносова, - рассказал источник.

Полиция начала проверки. Из ТЦ было эвакуировано 35 человек. Со станций метро людей не эвакуировали. В ходе осмотра зданий, моста и других объектов никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проверки шли до семи часов вечера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.