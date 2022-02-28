Старшие школьники избили пятиклассника во дворе дома в Петербурге

Полиция проверяет ЧП с избиением школьника в Невском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Невского района проверяет обстоятельства избиения 11-летнего подростка, ученика пятого класса одной из местных школ, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести вечером 27 февраля.

- Около 15:00 воскресенья у дома, где проживает потерпевший, его избили ученики 6 класса школы в которой он учится, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам матери избитого пятиклассника, на него напали толпой и жестоко били. В результате ребенок получил сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и прочие травмы. Школьника положили на нейрохирургическое отделение. Там он пробудет около недели.

По факту произошедшего полиция начала проверку.