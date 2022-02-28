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Происшествия28 февраля 2022 8:45

Пациент зарезал пенсионера в Мариинской больнице

Суд арестовал обвиняемого
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд арестовал мужчину, зарезавшего пациента в палате Мариинской больницы.

Суд арестовал мужчину, зарезавшего пациента в палате Мариинской больницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под арест мужчину, который жестоко зарезал 82-летнего пациента прямо в палате Мариинской больницы. Трагедия произошла в минувшую пятницу.

- Следствием установлено, что утром 25 февраля обвиняемый, находясь в палате №11 терапевтического отделения, нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки пациенту 1940 года рождения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Раненный погиб на месте. Нападавший был сразу задержан. На допросе он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Однако против ареста он возражал.

Адвокат просил учесть, что ранее обвиняемый освобождался от отбытия части наказания по другому делу в связи с наличием заболевания, которое препятствует содержанию под стражей в Следственном изоляторе.

Но судья эти доводы не учел и отправил убийцу в СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.