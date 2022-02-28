Петербург остается в лидерах по количеству заражений коронавирусом

Более 5,4 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург уже почти неделю держит лидерство по ежедневному приросту зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 февраля 2022 года в Северной столице заболели еще 5,4 тысяч человек, что в два раза больше, чем в Москве.

- За последние сутки в Петербурге выявлено 5409 зараженных ковидом, что на 16 процентов меньше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Отметим, что за последние сутки все показатели немного снизились. Так, среди выздоровевших 5 202 пациента. Жертвами инфекции стали 78 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге оказались заражены 1 437 795 жителей города, из них побороли болезнь 1 237 508 пациентов и умерли 31 891 горожан.

Добавим, что в Ленинградской области ситуация следующая: заражены – 169 654 (+985 за сутки), умерли – 3319 (+7), выздоровели 118 434 (+867).