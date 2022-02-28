Из квартиры ортопеда в Петербурге изъяли внушающий склад оружия

Арсенал оружия нашли в квартире врача в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье обнаружила в квартире врача-ортопеда склад оружия и боеприпасов времен Великой отечественной войны. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года, сообщил источник «КП-Петербург».

- Стражи правопорядка в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия задержали 41-летнего мужчину. В его квартире на улице Савушкина были найдены и изъяты пистолет, патроны, гильзы, штык-ножи, стволы оружия, части пулеметов и винтовок и порох, - уточнили в полиции Северной столицы.

Среди изъятого у врача числятся части от пулемета "Максим", винтовки "Маузер", пистолетов-пулеметов "Дегтярева" и "Шпагина". Исследование показало, что найденный у горожанина самодельный пистолет пригоден для стрельбы.

Петербуржца отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия».