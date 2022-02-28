Петербург возглавил рейтинг регионов России по безработице

В Петербурге один из самых низких уровней безработицы в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов зафиксировали в Санкт-Петербурге. Ее уровень составляет 1,5 %. Вместе с городом на Неве лидирующие позиции заняли Ямало-Ненецкий(1,8%), Ханты-Мансийский округа(2,1%) и Москва(2,3%).

- В среднем по стране в конце прошло года уровень безработицы составил 4,3 %, что на 1,8 % ниже, чем в четвертом квартале 2020 года, - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, наибольший уровень безработицы отметили в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.

Ленинградская область заняла 11 место в топ-15 субъектов РФ, где ситуация на рынке труда наиболее стабильная. 47 регион также занял лидирующие позиции по показателю среднего времени поиска работы.

Напомним, ранее «КП-Петербург» писала о результатах другого финансового исследования, согласно которому среди петербуржцев ежемесячный заработок более ста тысяч рублей имеют около 18%. В то время как женщин в Северной столице с аналогичным уровнем заработка насчитали всего 8%.