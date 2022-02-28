Пробка из трамваев собралась на Бухарестской улице в Петербурге

Трамваи встали в пробку в Петербурге утром 28 февраля Фото: принтскрин видео.

Утром 28 февраля 2022 года на Бухарестской улице Санкт-Петербурга образовалась очередь из трамваев. Видео с места затора обеспокоенные горожане опубликовали в соцсетях.

- А в чем дело-то? Кто-то въехал в кого-то? Тема не раскрыта, - писали в комментариях местные жители.

В комментаторах пробку назвали «взятием Питера трамваями».

В настоящее время трамвайное движение восстановлено в штатном режиме. Время случая с 09:42 до 10:06, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Горэлектротранса.

По данным пресс-службы, затор из трамваев произошел по техническим причинам. Аварийно-восстановительная служба сработала оперативно и сейчас движение на путях полностью возобновили.

Неделя в Северной столице началась с неполадок в общественном транспорте. Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала о закрытии по техническим причинам второго вестибюля станции метро «Площадь Восстания».