Плывущих на льдине подростков заметили в Петербурге

Выход на лед крайне опасен! Тем более плавание на льдине. Фото: vk.com/vech_rib

Двоих школьников, устроивших опасный заплыв на льдине, сняли на видео жители Петербурга. В минувшие выходные подростков заметили на реке Мурзинка, что течет в Рыбацком. Лед здесь сошел и парни решили устроить экстремальное развлечение.

- Развлекаются парни. Наша Мурзинка. А веслами служили таблички с надписью «выход на лед запрещен» , - написали в паблике «Вечернее Рыбацкое/Невский район» местные жители.

Люди тут же вспомнили мультфильм про мамонтенка, плывущего на льдине и веселую песенку. Но веселого тут мало. «КП-Петербург» предупреждает: ни в коем случае не повторяйте увиденное! Это крайне опасно для жизни.

К тому же, выход на лед в городе запрещен. Нарушителей ждут штрафы.