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Общество28 февраля 2022 9:21

С улиц Петербурга за зиму вывезли более 3,5 млн кубометров снега

За последние 10 лет больше было только зимой 2018-2019 годов
Анастасия СОБОЛЕВА
Более 3,5 млн "кубов" снега вывезено за зиму.

Более 3,5 млн "кубов" снега вывезено за зиму.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорожники Санкт-Петербурга за уходящую зиму собрали и вывезли с улиц города более 3 млн 583 тыс. кубометров снега и сколотой с дорог наледи. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

- С 21 по 27 февраля с улиц Северной столицы после уборки улиц на утилизацию отправили свыше 219 тыс. кубометров снежных масс, - уточнили в комитете.

В ведомстве подчеркнули, что основная задача для дорожников сейчас – очистка газонов от снега. В силу установившейся в Петербурге морозной погоде, городские службы помимо вывоза остатков снега и наледи проводят противогололедную обработку тротуаров и проезжей части. Город на Неве готовится к началу грубой зачистки дорог от слежавшихся за зиму загрязнений.

По данным пресс-службы, к мойке петербургских улиц рабочие приступят, когда в городе установится стабильная плюсовая температура. Ожидается, что это произойдет не раньше конца марта- начала апреля.