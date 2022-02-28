Пассажиропоток значительно вырос в автобусах Петербурга

На автобусных маршрутах «Пассажиравтотранса» в Петербурге зафиксирован рост пассажиропотока Фото: Олег ЗОЛОТО

За последний месяц в Санкт-Петербурге значительно вырос пассажиропоток в автобусах. Об этом 28 февраля 2022 года сообщили в "Пассажиравтотранс". Объем перевозок сильно упал после того, как началась пандемия. Сейчас все потихоньку восстанавливается, но до допандемийных показателей еще далеко.

- Если в период с 28 января по 3 февраля автобусы перевезли 4,5 миллиона человек, то за последнюю неделю февраля эта цифра увеличилась до 5,2 миллионов, - сообщил перевозчик.

Отмечается, что компания принимает меры для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. В автобусах каждый день проводятся обработки всех поверхностей и использованием специальных растворов, а также генераторов "холодного тумана".

Также за последнюю волну пандемии в Петербурге не стали сокращать количество рейсов. Кроме того, на некоторых маршрутах были обновлены автобусы.