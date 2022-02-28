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Общество28 февраля 2022 9:51

Пассажиропоток значительно вырос в автобусах Петербурга

Но до допандемийных объемов перевозок еще далеко
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На автобусных маршрутах «Пассажиравтотранса» в Петербурге зафиксирован рост пассажиропотока

На автобусных маршрутах «Пассажиравтотранса» в Петербурге зафиксирован рост пассажиропотока

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последний месяц в Санкт-Петербурге значительно вырос пассажиропоток в автобусах. Об этом 28 февраля 2022 года сообщили в "Пассажиравтотранс". Объем перевозок сильно упал после того, как началась пандемия. Сейчас все потихоньку восстанавливается, но до допандемийных показателей еще далеко.

- Если в период с 28 января по 3 февраля автобусы перевезли 4,5 миллиона человек, то за последнюю неделю февраля эта цифра увеличилась до 5,2 миллионов, - сообщил перевозчик.

Отмечается, что компания принимает меры для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. В автобусах каждый день проводятся обработки всех поверхностей и использованием специальных растворов, а также генераторов "холодного тумана".

Также за последнюю волну пандемии в Петербурге не стали сокращать количество рейсов. Кроме того, на некоторых маршрутах были обновлены автобусы.