Петербуржцы раскупили все элитные Bentley в автосалонах

Элитные машины раскупили как горячие пирожки. Фото: Росстандарт

Жители Петербурга по-разному реагируют на изменения в экономической ситуации. Некоторые закупают продукты, другие валюты, третьи оставляют накопления в рублях. Но самые состоятельные вкладывают деньги в автомобили. Так, в городских автосалонах практически не осталось доступных Bentley. Элитные машины, цена которых стартует от 15 млн рублей, разлетелись как горячие пирожки.

- На данный момент в продаже остался всего один автомобиль, - пишет «Мойка 78».

Конечно, можно сделать предзаказ, но ждать поставки придется не менее полугода. И это в лучшем случае, ведь в настоящее время многие автоконцерны приостанавливают отгрузки машин в Россию из-за нестабильного курса рубля и геополитической обстановки.