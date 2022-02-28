Кольцевая линия метро появится в Петербурге к 2045 году

Кольцевую линию метро обещают построить всего за восемь лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расширение метрополитена Санкт-Петербурга набирает свою обороты. Через 15 лет – в 2037 году, должно начаться строительство кольцевой линии метро. Ввести «кольцо» в эксплуатацию обещают до 2045.

- Поезда петербургской подземки будут двигаться по часовой стрелке от станции метро «Лесная-2», - сообщил в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города на Неве.

На ближайшие восемь лет перед властями Северной столицы стоят не менее грандиозные планы.К 2030 году в городе появится 21 новая станция метро. Первые три станции обещают открыть уже через два года. Так, в 2024 в метрополитене появятся станции «Путиловская» и «Казаковская» (она же «Юго-Западная) на новой коричневой ветке и станция «Горный институт» на оранжевой. По данным ведомства, на этих станциях уже ведутся строительные работы. В 2026 году на Невско-Василеостровской линии метрополитена появятся станции «Богатырский проспект» и «Планерная», а оранжевая ветра пополнится станцией «Театральная».