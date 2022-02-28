Более 500 человек с коронавирусом остаются в реанимациях в Петербурге

Почти 200 человек госпитализировали в ковидом в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге улучшается. Но на фоне других городов, уровень заражений все еще высокий. В городских больницах находятся более 6,4 тысяч человек, а в стационары каждый день поступают новые пациенты. Об этом 28 февраля 2022 года рассказали в Смольном.

- За последние сутки в Петербурге с коронавирусом и пневмониями были госпитализированы 198 человек, 148 пациентов выписаны. Также в тяжелом состоянии в реанимациях все еще находятся 545 пациентов, 268 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщили в городской администрации.

На данный момент помощь зараженным оказывают в 19 больницах Петербурга. В них развернуто 9,4 тысяч коек, из которых занято 6,4 тысяч мест. Кроме того, в домашних условиях от коронавируса лечатся более 87 тысяч жителей города.