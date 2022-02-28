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Происшествия28 февраля 2022 11:05

В Петербурге родители «сожгли» пятку 5-летнему сыну, пытаясь свести бородавку чесноком и уксусом

Проверку по факту госпитализации проводит полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ребенок получил ожог от народных методов лечения.

Ребенок получил ожог от народных методов лечения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Петербурга проводит проверку после госпитализации 5-летнего ребенка, которого привезли в больницу с сильным ожогом на ноге. Травмы мальчик получил не от огня, а от народного лечения - родители пытались свести бородавку на пятке.

- По заветам народно медицины, мама с папой на восемь часов приложили к ноге ребенка чеснок и раствор уксусной кислоты, - пишут «Невские новости».

Поняв, что они перестарались, родители повезли сына в травму. Врачи диагностировали у мальчика химический ожог третьей степени. Поле оказания помощи юного пациента отпустили на амбулаторное лечение. Но поскольку дело касается ребенка, в известность были поставлены и правоохранительные органы.

Теперь родителям мальчика предстоит писать объяснительные по поводу травмы сына, а после выбирать более щадящие методы лечения. Или, что разумнее, ходить к врачам.