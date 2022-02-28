Поезд “Аллегро” продолжит ходить между Петербургом и Хельсинки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростной поезд “Аллегро” продолжит ходить между Санкт-Петербургом и финским городом Хельсинки. Стало известно, что изменений с железнодорожном сообщении между Россией и Финляндией пока что не будет. Об этом 28 февраля 2022 года пишет издание Taloussanomat.

- В настоящее время никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет, - сообщает издание.

Поэтому поезда “Аллегро” пока что продолжат ходить в Россию. Отмечается, что это решение основано на руководящих принципах Европейского Союза и Финляндии.

Отмечается, что на данный момент количество пассажиров поезда составляется всего 20 процентов от уровня, который был до пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее Россия сообщила, что закроет небо для Германии, Испании, Италии, Франции и еще 23 стран.