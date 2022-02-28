Губернатор Петербурга пообещал развитие ЗСД, строительство ШМСД и ускорение по съезду с М-11 к Пулково

Губернатор Петербурга пообещал развитие ЗСД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с традиционным радиообращением. В котором рассказал о дальнейшем развитии города, которое будет сохранено несмотря на изменившиеся внешние факторы. В частности, глава Северной столицы отметил важные транспортные проекты, как уже существующие, так и планируемые.

- При помощи банка ВТБ будем развивать Западный Скоростной диаметр и аэропорт «Пулково». Строить метро и Широтную магистраль скоростного движения, - отметил Александр Беглов.

Кроме того, было решено ускорить работы по созданию нового съезда со скоростной трассы М-11 «Нева» к аэропорту Пулково. В ближайшее время начнется создание проекта и затем, строительство.

Что касается общественного транспорта, то также попавший под санкции «Газпромбанк» остается участником проекта строительства скоростной линии трамвая Купчино - Шушары – Славянка.

Планируется в городе и масштабное возведение социальных объектов.