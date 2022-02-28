Рекордные 4 млн кубометров снега приняли “снежные” пункты Петербурга за зиму

С начала сезона «снежные» пункты Петербурга приняли более четырех миллионов кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный подвел итоги зимы в Санкт-Петербурге. Так, за сезон “снежные” пункты Северной столицы приняли более 4 миллионов кубометров снега. Это рекорд за все время существования снегоплавильных пунктов. Об этом 28 февраля 2022 года сообщили в городской администрации.

- Снежные пункты работают с максимальной нагрузкой. Зимний сезон не закончен. Важно сохранить отработанный алгоритм уборки улиц, вывоза и утилизации снега, - сказал губернатор Александр Беглов.

“Снежные” пункты начали работать в Петербурге с 2012 года. Прошлой зимой в городе было принято 1,8 миллион кубометров снега. А этой зимой в два раза больше.

Снег начали привозить на пункты города уже с 24 ноября. Первый миллион в Петербурге был зафиксирован в середине декабря. Спустя еще месяц эта цифра выросла уже до трех миллионов кубометров снега. Сейчас за последние недели на пункты поступает около 23 тысяч “кубов” каждый день.

Добавим, что в январе в Петербурге открылись еще два пункта, которые работают в Выборгском и Красносельском районах.