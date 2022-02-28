Здание «СКА Арены» в Петербурге готово наполовину Фото: СОЦСЕТИ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов накануне посетил строительную площадку «СКА Арены». В своих соцсетях в понедельник, 28 февраля 2022 года, он поделился фотографиями со стройки и рассказал, что готовность «СКА Арены» на сегодняшний день составляет более 55%.

- По своим масштабам и сложности технологий строительства «СКА Арену» можно сравнить с Крымским мостом, - заявил Соколов.

На новой арене будут проводиться хоккейные матчи, соревнования по 20 разным видами спорта, а также концерты, развлекательные шоу, выставки и даже киберспортивные турниры. Дворец будет вмещать в себя 21 500 человек на хоккее и 23 000 мероприятиях без льда. При этом 1 076 мест будут предназначены для маломобильных групп населения.

Напомним, что сдать арену в эксплуатацию должны к началу чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в России весной 2023 года.