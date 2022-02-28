Октябрьский районный суд Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

Суды Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в экстренном порядке эвакуируют Октябрьский районный суд. Причина тому угроза взрыва. Сообщение с предупреждением суд получил днём в понедельник, 28 февраля 2022 года.

- В Октябрьский районный суд позвонил молодой человек. Он представился Олегом, сообщил, что является доброжелателем и очень за нас переживает. Пояснил, что суд заминирован его другом Родионом. "Очень много взрывчатки", - дополнил Олег, - сообщили в объединённой пресс-службе судов.

На данный момент всех людей из здания районного суда эвакуируют. Полиция зайдётся проверкой поседений и прилегающих территорий.

Спустя несколько минут аналогичное сообщение получит Куйбышевский районный суд, который тоже был эвакуирован. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.