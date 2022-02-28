Массовое отравление детей произошло на базе отдыха в Ленобласти

Дети массово отравились на базе отдыха в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять школьников попали с отравлением в больницу после завтрака на базе отдыха «Зеленая деревня», что в поселке Овраги Приозерского района Ленобласти. 24 февраля сюда прибыли 10 участников соревнований по водно-моторному спорту. А 27 февраля, после завтрака, часть стала жаловаться на плохое самочувствие.

- В 15:38 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в поселке Овраги на базе отдыха пищевое отравление детей. Прибывшей оперативной группой установлено, что после употребления пищи (завтрак – хлопья с молоком, манная каша) пятеро воспитанников почувствовали себя плохо, - сообщает источник «КП-Петербург».

У всех подростков была боль в животе, расстройство желудка и диарея. Сейчас причина пищевого отравления устанавливается, ведется проверка обстоятельств ЧП.

Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.